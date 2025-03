Sampdoria, Manfredi potrebbe restare anche oltre ai cinque anni. Tey vuole rilanciare il club

Laattualmente sta navigando nei bassifondi della classifica di Serie B, e questo rappresenta uno dei momenti più difficili nella storia del club blucerchiato. La società genovese sta ancora pagando le conseguenze del rischio fallimento evitato per un soffio dopo la gestione Ferrero. Il salvataggio del club è stato un'operazione complessa e costosa, resa possibile grazie all'intervento di Matteo Manfredi, con il supporto finanziario di Andrea Radrizzani e, soprattutto, dell'investitore Joseph. I primi fondi, pari a 5.997.600 euro, sono stati versati dalla Blucerchiati Spa con il contributo iniziale di Radrizzani, mentre il resto del capitale è stato iniettato da Tey, dopo il disimpegno dei suoi soci Lee Kok Leong e Pang Sze Khai.

L'obiettivo dichiarato dal presidente Matteo Manfredi è chiaro:Tuttavia, la seconda stagione del nuovo corso si sta rivelando più complicata del previsto. Se lo scorso anno la squadra era riuscita a raggiungere i playoff, uscendo sconfitta al Barbera contro il Palermo, questa stagione la vede ancora invischiata nella lotta per evitare i playout. Con dieci giornate ancora da disputare, la Samp è chiamata a un finale di campionato in cui sarà fondamentale raccogliere vittorie per migliorare la propria posizione e allontanarsi dalla zona pericolosa.

Quando Manfredi ha preso in mano la società, ha parlato di un progetto che si sarebbe sviluppato. Il presidente blucerchiato, sempre più coinvolto nel mondo del calcio, ha avviato un confronto diretto con Joseph Tey, il quale, oltre a gestire un impero economico che spazia dal real estate al gaming, dal trading alla gestione patrimoniale, ha espresso il desiderio di consolidare il proprio impegno nel mondo del calcio, vedendo nella Sampdoria un'opportunità di crescita e investimento a lungo termine, scrive Il Secolo XIX.

Fino ad oggi, la gestione Manfredi-Tey ha già portato un'importante iniezione di capitali per garantire la stabilità del club. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Manfredi e dall'amministratore delegato Raffaele Fiorella nel corso di vari incontri istituzionali, l'investimento complessivo veicolato da Gestio Capital per la Sampdoriadi euro entro giugno. Questa cifra dimostra l'impegno della nuova proprietà nel risanare e rilanciare il club, con la speranza di riportarlo al più presto nel massimo campionato italiano.