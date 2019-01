Il Fortuna Dusseldorf torna a bussare a casa Sampdoria, con l'obiettivo di convincere i blucerchiati a cedere il centravanti Dawid Kownacki. Il promettente attaccante classe '97, chiuso a Genova dalla presenza di Quagliarella, Defrel, Gabbiadini e Caprari, ha già riscosso parecchi interessamenti, in particolare in Germania. La prima offerta presentata dai tedeschi, 200mila euro per il prestito oneroso e sette per il riscatto, sarebbe stata rifiutata dalla Samp. Eppure, il 'no' dei blucerchiati non sembrerebbe aver spaventato il Fortuna, tornato alla carica in queste ore.



Secondo il polacco Sport la società di Bundesliga avrebbe formulato una maxi offerta per convincere i dirigenti di Corte Lambruschini a cedere Kownacki. I tedeschi vorrrebbero prelevare il giocatore in prestito da gennaio, con riscatto già fissato a giugno per 8 milioni di euro. A tale cifra andrebbe aggiunto però un ulteriore importo di 4 milioni, che il Fortuna corrisponderebbe alla Samp in caso di futura cessione del polacco.



Così facendo, la squadra di Dusseldorf arriverebbe ai 12 milioni richiesti dal Doria, consentendo alla formazione di Ferrero anche una corposa plusvalenza, dal momento che Kownacki era stato pagato dai blucerchiati circa 4 milioni. La proposta, se confermata, potrebbe far vacillare la Samp che pure non vuole perdere il controllo sul cartellino dell'ex Lech Poznan mentre lo stesso giocatore avrebbe indicato una preferenza per il Fortuna Dusseldorf rispetto alle altre possibili destinazioni.