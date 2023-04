Potrebbe essersi conclusa l'esperienza in Italia di Jeison Murillo, dopo l'approdo nel Belpaese grazie all'Udinese e le avventure con Inter e adesso Sampdoria. Il club blucerchiato rischia la Serie B, e il colombiano potrebbe fare ritorno, dopo oltre 13 anni, in patria.



Il contratto del calciatore classe 1992 con la Samp scadrà il 30 giugno, si era parlato di un rinnovo mai concretizzatosi, e in estate Corte Lambruschini aveva trattato con parecchi club per cederlo, senza trovare la quadra. Il giocatore è così rimasto a Genova, racimolando anche un importante minutaggio. Adesso però, stando alle indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, i connazionali dell'Atletico Junior starebbero sondando con l'entourage di Murillo la possibilità di un suo approdo nella squadra di Barranquilla. Oltretutto, la Samp non incasserebbe nulla dalla cessione essendo il calciatore come detto in scadenza.