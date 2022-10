La situazione personale di Jeison Murillo tra Sampdoria e condizione fisica sta vivendo alcuni sviluppi rapidi e particolarmente positivi. Il primo riguarda la sua condizione fisica: dopo l'infortunio al bicipite femorale, si ipotizzava uno stop sino a gennaio 2023, in realtà il colombiano è riuscito a finire nell'elenco dei convocati per la Cremonese. Merito di una cura davvero molto particolare, quasi 'magica'.



Al giocatore è stata consigliata da mister Stankovic la dottoressa serba Mirjana Kovacevic, soprannominata appunto la “maga”. Il medico ha curato diversi calciatori di Serie A, mettendo a punto una terapia in grado di rigenerare i tessuti muscolari danneggiati. Terapia che pare aver funzionato, a giudicare dalle condizioni di Murillo, rientrato dal viaggio in Serbia decisamente avanti con il programma di recupero.



Nel frattempo, l'ex Inter ha approfittato della sosta per prolungare il suo contratto con la Sampdoria. Da qualche tempo la trattativa per il rinnovo del suo accordo con i blucerchiati andava a rilento, l'infortunio invece sembra aver accelerato il processo. Murillo ha firmato un'estensione biennale, sino a giugno 2025, a ingaggio ribassato e ovviamente spalmato. Inoltre, nel nuovo contratto è stata inserita una clausola che permetterà al giocatore di liberarsi già dal termine di questa stagione, semplicemente pagando una penale.