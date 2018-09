La crescita continua di Nicola Murru in questa stagione sembra davvero inarrestabile. Anche ieri, contro la Fiorentina e di fronte ad avversari di tutto rispetto come Pjaca e Chiesa, il terzino sinistro italiano ha saputo difendere senza concedere troppo campo alle folate viola. La stagione dell'ex Cagliari è iniziata molto meglio rispetto allo scorso campionato, quando Murru aveva evidenziato alcune indecizioni: "Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Il tempo sta passando, ci alleniamo tutti i giorni e pian piano i meccanismi del mister si acquisiscono. Sto avendo più fiducia, ringrazio Giampaolo e la società. Ora sto bene" ha spiegato in zona mista il laterale mancino.



L'1-1 è un risultato che lascia qualche piccolo rimpianto alla Samp: "Vista la partita, è un pareggio che ci lascia anche un po’ di rammarico" conferma Murru, come riporta Sampnews24.com. "La prima mezz’ora non siamo partiti da Samp, poi però siamo usciti anche grazie alla spinta del pubblico, che come sempre fa la sua grande parte. Nel secondo tempo potevamo anche vincerla, ma giocavamo contro una grande squadra che ci aveva studiato e preso le misure". Adesso il Doria è atteso da una sfida complicatissima contro l'Inter: "Ora ci riposiamo, ma con la testa alla partita perché sarà un’altra battaglia" conclude Murru.