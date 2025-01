Sampdoria-Niang, oggi visite e firma: i dettagli del contratto

Getty Images

Finalmente lachiuderà una seconda operazione di mercato, dopo quella che ha portato Beruatto in blucerchiato. Oggi a Genova arriverà un rinforzo per l'attacco di mister Semplici, ossia Mbaye. L'attaccante classe 1994, franco-senegalese, è atteso in giornata nel capoluogo ligure per visite mediche e firma, se tutto andrà liscio dovrebbe allenarsi a Bogliasco in modo tale da essere pronto per venerdì sera, quando al Ferraris arriverà il Cesena.Niang era libero dopo essersi svincolato dal Wydad Casablanca, squadra marocchina dove ha disputato 8 gare condite da 2 reti. Di recente il calciatore si è allenato da solo, e dovrebbe quindi essere abbastanza in forma quantomeno per uno spezzone di gara. La sensazione è che verrà utilizzato o da, in alternativa a uno tra Tutino e Coda, ma potrebbe pure essere impiegato in un tridente.

L'intesa tra Niang, la Sampdoria e il suo procuratore Crescenzo Cecere (che è tra l'altro l'agente di Akinsanmiro) è stata trovata sulla base di un, automatica in caso di promozione in Serie A. Sull'ex Milan e Torino c'erano varie società, ad esempio il Metz, ma l'attaccante ha scelto la Sampdoria e, per la prima volta in carriera, la Serie B. Sulla decisione ha pesato anche l'influenza di Accardi, che lo aveva avuto ad Empoli e lo avrebbe voluto già in estate. L'operazione non si era concretizzata perché era legata all'uscita di Borini, ma l'approdo a Genova di Niang è stato solo rimandato di qualche mese.