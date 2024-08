Sampdoria, non solo Cagliari: anche l'Hellas Verona per Borini

Getty Images

Dopo una campagna acquisti estiva intensa, lasi trova adesso nella necessità di ridurre la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Genova c'è Fabio, attaccante classe 1991. Nonostante sia stato schierato titolare nell'ultima partita contro il Como, Borini sembra destinato a cambiare aria.La concorrenza nel suo ruolo si è ulteriormente intensificata con l'arrivo ufficiale di Nikola, che potrebbe togliere spazio all'ex giocatore di Roma e Milan. Su Borini da tempo si registra l'interesse del, ma il club sardo non è il solo. Anche l'sarebbe in corsa per assicurarsi le prestazioni del trentatrenne, che oltretutto in questo modo avrebbe anche la possibilità di cimentarsi ancora una volta con la Serie A, quattro anni dopo l'ultima volta. Oltretutto, i gialloblù sono già stati parte della carriera di Borini: al Bentegodi la punta ha giocato tra gennaio e agosto 2020, in pieno covid, 14 presenze e 3 reti.

Pirlo ha sempre avuto grande stima di Borini, ma ilpesante del giocatore potrebbe spingere la società a considerare un trasferimento come la soluzione migliore per alleggerire il monte ingaggi. Con il mercato ancora aperto, i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell'attaccante.