Getty Images

Sampdoria, novità in dirigenza: più ruoli ad Invernizzi, va in campo al posto di Accardi?

un' ora fa



La sconfitta contro la Carrarese ha acceso i riflettori su una Sampdoria in cerca di risposte, sia sul campo che fuori. La giornata di ieri è stata dedicata a confronti importanti tra i vertici dirigenziali, con Manfredi, Accardi e Messina riuniti per discutere strategie future, compreso il mercato. L’obiettivo comune è chiaro: rinforzare la squadra in tutti i reparti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tuttavia, prima di procedere con gli acquisti, sarà necessario sfoltire una rosa considerata troppo ampia.



Intanto, il presidente Manfredi è atteso oggi al centro sportivo Mugnaini per assistere alla rifinitura in vista della sfida contro il Pisa. L’occasione servirà anche per approfondire altri aspetti organizzativi, tra cui il possibile rafforzamento, secondo Il Secolo XIX, della posizione di Giovanni Invernizzi come club manager. L’ex calciatore blucerchiato ha esordito giovedì scorso nel ruolo di addetto agli arbitri, sedendosi in panchina nella gara contro la Carrarese. La decisione è arrivata dopo un rimescolamento interno che ha visto Accardi spostarsi in tribuna accanto a Manfredi e ai consiglieri Molango e Messina.