Non solo mercato europeo ed italiano: la Sampdoria guarda anche al Sudamerica, e in particolare al Brasile, per individuare i rinforzi giusti da consegnare a mister Di Francesco. L'ultima idea conduce al Vasco da Gama, dove gioca Lucas Mineiro.



Si tratta di un centrocampista classe 1996 e in realtà di proprietà della Chapecoense, e secondo Tuttosport i blucerchiati lo avrebbero messo nel mirino. Logicamente si tratterebbe di un'operazione da concludere a gennaio, quando scadrà il suo prestito con il Vasco da Gama, a meno che la squadra di Rio de Janeiro non decida di interrompere anticipatamente il suo accordo con il calciatore. Un'ipotesi decisamente complicata da immaginare.