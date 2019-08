La presenza a Genova del gruppoal gran completo ha logicamente scatenato i tifosi della Sampdoria, sospesi tra un mercato bloccato e le voci sulla cessione che si rincorrono all'impazzata. Rivedere il bomber dello Scudetto nel capoluogo ligure ha smosso un grande entusiasmo nei sostenitori blucerchiati, che si attendono corpose novità già a breve termine.In realtà, le tempistiche della cessione dovrebbero essere più lunghe. A suscitare domande e interrogativi è anche il nuovodel club, in programma nella tarda mattinata di oggi. A Genova si riuniranno i piani alti di Corte Lambruschini, ma non sarebbero previste significative novità in merito all'argomento cessione. Lo stesso Ferrero aveva provato (inutilmente) a minimizzare la visita del gruppo Vialli con un comunicato diramato mercoledì