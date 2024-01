Sampdoria, Pedrola ancora un mese out. E il futuro, tra riscatto e riacquisto...

Gli esami a cui è stato sottoposto di recente Estanis Pedrola hanno dato esito positivo. La lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro è stata definita "perfettamente guarita" ma il giocatore, ha fatto sapere la società, proseguirà il suo iter di riabilitazione a Barcellona. Quando tornerà a diposizione di Pirlo il talentino catalano? Si parla di oltre un mese di attesa, potrebbe essere in campo con il Brescia il 17 febbraio, quando saranno passati oltre 4 mesi dall'ultima apparizione, quella mezz'ora con il Cosenza che aveva causato la ricaduta.



Nel frattempo, Il Secolo XIX fa il punto sul mercato. Proprio nella gara con i calabresi era scattato l’obbligo di riscatto fissato a 3 milioni, cifra che la Sampdoria dovrà versare al Barcellona o al termine della stagione attuale, in caso di promozione in Serie A, oppure alla fine della prossima. Il club blaugrana però ha mantenuto il controllo su Pedrola. I catalani hanno un diritto di riacquisto a 7 milioni entro giugno 2025, ma potrebbero anche non esercitarlo, facendosi forti della clausola del 50% dell’incasso sull'eventuale futura cessione.