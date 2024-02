Sampdoria, per Borini in campo manca solo uno step: ecco quando potrebbe rientrare

Nelle prossime partite di campionato, mister Andrea Pirlo spera di recuperare almeno qualche possibile giocatore per l'attacco della Sampdoria. Il reparto infatti, viste le assenze di Esposito, Pedrola, Verre e Borini è da tempo ridotto ai minimi termini. Buone notizie per i blucerchiati però potrebbero arrivare proprio dal fronte Fabio Borini, che dopo l'operazione chirurgica in Finlandia ha fatto passi da gigante per il recupero.



Il rientro dell'ex attaccante del Milan infatti sembra ormai imminente. Da qualche tempo infatti Borini è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni, e ciò ha sicuramente restituito entusiasmo al giocatore, ma anche alla Samp. Adesso, prima del suo rientro definitivo in campo, saranno necessari alcuni step formali ma fondamentali per non accelerare troppo il reintegro e non rischiare ricadute o altri problemi.



Il prossimo 7 marzo, scrive La Repubblica, Borini dovrà sottoporsi ad un controllo, cruciale per il suo ritorno in campo. Dovesse arrivare il via libera, la punta potrà tornare in campo già dalla partita successiva, quella con l'Ascoli, in programma l'11 marzo al Ferraris. La sensazione è che il giocatore abbia nel mirino proprio quel match.