In vista della sfida con l'Udinese, in programma domenica al Ferraris, mister D'Aversa sa di dover variare qualcosa nel reparto avanzato della Sampdoria, specialmente per dare un po' di riposo a Fabio Quagliarella. La soluzione più semplice, in questo momento, pare essere quella di un recupero lampo di Valerio Verre. Il trequartista sembra aver smaltito il fastidio muscolare accusato nelle ultime settimane, in questi giorni rientrerà in gruppo e D'Aversa spera di poterlo schierare contro i bianconeri. Dopo le prime sedute, il tecnico avrà probabilmente le idee più chiare.



Discorso molto diverso per Mohamed Ihattaren. Il fantasista ex Psv ha svolto soltanto un allenamento con i compagni lungo la strada per il recupero e il rientro in condizione, e per questo motivo difficilmente verrà impiegato domenica per l'Udinese.