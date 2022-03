Per Sampdoria-Juventus, il pubblico blucerchiato ha risposto presente agli appelli all’unità e a alla spinta dello stadio arrivati da società e tifoseria organizzata. Durante la partita con i bianconeri, Marassi raggiungerà una capienza da record: il massimo stagionale infatti era già stato raggiunto ieri, con 12mila tagliandi staccati, a cui vanno aggiunti i 630 i mini-abbonamenti sottoscritti per questo finale di campionato. Il precedente record, 9609 spettatori dell'ultima al Ferraris, il 2-0 contro l'Empoli, è già stato quindi infranto con largo anticipo.



Adesso nel mirino per la Samp c’è quota 15mila biglietti, per ripartire dopo le due brutte battute d’arresto rimediate con Atalanta e Udinese sfruttando l’effetto Ferraris. Nel frattempo gli ultras blucerchiati hanno lanciato un segnale importante alla squadra. Ieri al Mugnaini i sostenitori doriani hanno appeso uno striscione eloquente: “Da qui alla fine siate uomini. Basta parole, metteteci l'anima...Forza Sampdoria”, firmato La Sud.