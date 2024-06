Sampdoria, Pirlo incontra Accardi. Mancini assente, futuro ancora da decidere

Getty Images

Le possibili fortune delladipenderanno molto anche dal rapporto tra l'allenatore Andreae il nuovo responsabile dell'area tecnica Pietro. I due si erano già visti in passato ma ieri c'è stato un nuovo incontro, prima a Bogliasco e poi a Pieve Ligure. Il summit ha coinvolto tutte le alte sfere blucerchiate: erano presenti, oltre al mister e al nuovo dirigente, anche il suo braccio destro Giuseppe Colucci, il presidente Matteo Manfredi e il board advisor Alessandro Messina.Il gruppetto prima si è incontrato a Bogliasco, poi in serata ha partecipato al workshop degli sponsor a Tenuta Golfo Paradiso, dove hanno incontrato anche l'amministratore delegato, il direttore operativo bosco e il team manager Ariaudo. Obiettivo della giornata, conoscersi meglio e aumentare il feeling in vista della prossima stagione.

Grande assente invece l'attuale ds doriano, ossia Andrea. Il suo futuro è ancora da scrivere. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno, il figlio dell'ex C.T. azzurro la settimana scorsa aveva incontrato Accardi, e secondo Il Secolo XIX i due si aggiorneranno a breve. Mancini e Accardi dovranno capire se ci sono i margini per proseguire insieme l'avventura alla Samp.