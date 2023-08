La Serie B riparte con la seconda giornata al via questa sera. Alle 20.30 si sfidano Sampdoria e Pisa, due piazze ambiziose che sperano di poter iniziare col piede giusto in questa stagione, iniziando a costruire un percorso verso la tanto desiderata promozione. Per il Pisa, in particolare, si tratterà dell'esordio in campionato, visto che alla prima giornata doveva affrontare il Lecco, partita posticipata per le vicende extra-campo che tengono in scacco la formazione lombarda. Vicende extra-campo che non sorridono nemmeno alla Sampdoria, al via con due punti di penalizzazione per la vicenda legata ai mancati pagamenti di parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. E così oggi la squadra di Aquilani proverà ad espugnare il Luigi Ferraris di Genova, dove la formazione di Pirlo attende, desiderosa di bissare il successo raccolto alla prima con la Ternana. Appuntamento dunque alle 20.30, per l'anticipo della seconda giornata di Serie B.



FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Askildsen, Yepes, Verre; Depaoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo



PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermansson, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; D’Alessandro, Tramoni, Arena; Moreo. All. Aquilani