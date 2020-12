Ai margini della partita vinta dalla Sampdoria sul campo del Verona c'era ovviamente anche la questione legata ad Antonio Candreva a tenere banco. L'esterno blucerchiato non è stato convocato da Ranieri per la partita, e le ricostruzioni parlano di un allenatore doriano particolarmente furioso nei confronti del giocatore, per questioni legate alle sue motivazioni e impegno in generale.



Ovviamente, si è subito messa in moto la diplomazia per cercare di ricucire lo strappo. Si è attivato il direttore sportivo Carlo Osti, che ha subito contattato Pastorello, agente del giocatore, e i due stanno cercando una soluzione. La sensazione, anche con le parole di ieri di Ranieri, è che lo strappo si possa ricucire, a patto che il primo passo venga fatto dal calciatore ex Inter.



Secondo Il Secolo XIX oggi la Sampdoria deciderà se proseguire con la linea dura, facendo allenare Candreva a parte, oppure reintegrarlo con il gruppo. Il ragazzo dovrà ovviamente scusarsi con Ranieri e con il resto della squadra, magari offrendo una cena. Sullo sfondo resta ovviamente la possibilità di una multa.