Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Frosinone. Ancora senza i nazionali, sul campo 2 del “Mugnaini” Marco Giampaolo ha diretto un allenamento a base di esercitazioni atletiche e tecniche sotto forma di partitelle a tema, al quale ha partecipato anche il portiere della Primavera Matteo Raspa.



Seduta specifica di potenziamento per Lorenzo Tonelli; Dennis Praet ha svolto in mattinata una sessione individuale tecnica e atletica e nel pomeriggio svolgerà un lavoro specifico in piscina al pari di Vasco Regini e Riccardo Saponara, che hanno a loro volta proseguito i rispettivi programmi di recupero agonistico. Domani, mercoledì, la squadra tornerà all’opera a Bogliasco nel pomeriggio.