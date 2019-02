Dennis Praet ci mette la faccia, al termine della sfida persa dalla sua Sampdoria in casa con il Frosinone. Il numero 10 blucerchiato sottolinea così gli aspetti negativi nella prestazione offerta dalla squadra di Giampaolo: "In avanti non siamo stati bravi a fare gol. Abbiamo avuto tanto possesso, tanta pazienza per trovare la rete, ma non ci siamo riusciti" ha detto Praet. "Ci è mancato l’ultimo passaggio, ma anche un po’ di fortuna. Loro hanno fatto un tiro nello specchio e un gol, a volte ci sono giornate così. Se non segni contro queste squadre, poi diventa sempre più difficile recuperare. Si può ancora giocare per l’Europa, ma si devono vincere queste partite. Oggi non l’abbiamo fatto ed è un vero peccato" riporta Sampnews24.com.



Secondo Praet però la Samp non ha sottovalutato l'avversaria di turno: "No, siamo stati molto concentrati e abbiamo dato tutto fino alla fine. C’è da dire che loro si sono comportati benissimo in campo, hanno chiuso ogni spazio ed era molto difficile per noi trovare il varco giusto. Attaccanti a secco? Sono partite così, ora dimentichiamo il Frosinone e pensiamo alla prossima giornata". La ricetta per fare bene a Milano è semplice: "Con l’Inter dovremo ritrovare il nostro gioco, cosa che comunque anche oggi si è vista. Dobbiamo tornare a vincere - conclude il belga - quello è l’importante".