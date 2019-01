Come si fa a tenere fuori dalla Nazionale un Fabiodel genere? A Genova, sponda, questa domanda se la sono fatta in molti. L'interrogativo però se lo deve essere posto anche mister presente sabato al Ferraris per la partita tra i blucerchiati e l'Udinese . Una gara che, tanto per cambiare, ha visto un solo e assoluto protagonista. Già, proprio il numero 27. E anche per questo motivo le porte dell'Italia torneranno a spalancarsi per l'attaccante ex Juve e Napoli.Secondo La Gazzetta dello Sport lunedì prossimo Quagliarella sarà chiamato nellache Mancini convocherà a Coverciano per uno stage lampo. L'incontro durerà meno di 24 ore, da mezzogiorno di lunedì alle 11 di martedì in modo tale da restituire i giocatori alle squadre in tempo per la ripresa dei lavori, e comprenderà un allenamento leggero e alcune sedute video.L'obiettivo del C.T. è quello di non perdere il contatto con il gruppo dei suoi calciatori, in vista della ripresa delle gare a marzo, quando Mancio dovrà lavorare per le qualificazioni all'. A quel punto verrà nuovamente valutata la convocazione di Quagliarella. Avrà 36 anni, li avrà compiuti da qualche mese: il compleanno è il 31 gennaio, il regalo sarà una maglietta. Tutta azzurra.