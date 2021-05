Claudio Ranieri studia una formazione alternativa per la partita di questa sera con lo Spezia. La classifica tranquilla e la stagione agli sgoccioli infatti permettono al tecnico della Sampdoria alcuni esperimenti e e variazioni sul tema rispetto al 4-4-2. Le tante assenze a centrocampo infatti starebbero spingendo il mister a cambiare assetto, passando al 4-3-1-2.



La contemporanea probabile mancanza di Silva e Thorsby, affaticato, potrebbe portare il tecnico a varare un centrocampo a tre con Candreva, Ekdal e Jankto nel ruolo di mezz'ali. Alle spalle delle due punte, presumibilmente Quagliarella e Gabbiadini con Keita ancora in panchina, potrebbe sistemarsi uno tra Damsgaard e Verre.



In difesa invece scelte obbligate: Bereszynski a destra, Augello a sinistra e al centro considerando le condizioni non perfette di Colley spazio a Tonelli e Yoshida, con Ferrari terzo incomodo.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.