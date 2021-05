Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è tutt'altro che sicuro. Il dirigente, in scadenza come il tecnico Ranieri e il responsabile dello scouting Pecini, deve ancora capire quale sarà il suo destino professionale, ma Ferrero pare si stia guardando attorno alla ricerca di un sostituto, e avrebbe individuato un possibile nome in Daniele Faggiano .



In caso non dovesse arrivare la fumata bianca tra Osti e la Samp, il Viperetta potrebbe indirizzarsi su Faggiano. Secondo Il Secolo XIX l'eventuale approdo dell'ex ds del Genoa a Bogliasco potrebbe facilitare anche la pista Vincenzo Italiano, dato che era stato proprio Faggiano a sceglierlo e a lanciarlo al Trapani.