C’è un nome nuovo per la, piuttosto pesante a dire la verità. E’ quello di, attaccante classe 1995 esploso nella Lazio e attualmente in forza al. Il giocatore sarebbe statoespressamente da Claudio Ranieri, suo grande estimatore, e ad alimentare la trattativa ci potrebbero essere vari elementi, ad esempio il fatto che nelle giovanili blucerchiate giochi già il fratello Ibou, ma anche lo stretto rapporto con alcuni giocatori doriani. Pochi giorni fa infatti Keita era stato ‘pizzicato’ su uno yacht insieme a Quagliarella e Gabbiadini nel mare ligure, come potete vedere nello scatto realizzato e pubblicato su Facebook da Quelli che la Samp.L’eventuale operazione però presenta anche alcune evidenti difficoltà: la prima è legata alloassolutamente fuori dai parametri di Corte Lambruschini, con il presidente Ferrero che peraltro ha chiesto a più riprese ad Osti di diminuire il monte ingaggi complessivo. Il tutto senza dimenticare l'elevato costo del cartellino. Inoltre la Sampdoria, per poter intavolare una discussione con Keita, avrebbe bisogno prima diunnel reparto offensivo, attualmente composto da cinque interpreti. L’indiziato numero uno sarebbe Gaston Ramirez, che però sembra intenzionato a rimanere un altro anno a Genova per arrivare a scadenza. Su Keita inoltre è piuttosto forte l’interesse della, che potrebbe peraltro mettere sul piatto condizioni maggiormente vantaggiose a livello economico e tecnico.