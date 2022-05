Il derby di sabato resterà impresso nella storia della Sampdoria, e con lui anche alcuni retroscena e racconti che hanno riguardato i protagonisti della stracittadina. Uno, piuttosto particolare, riguarda ad esempio Francesco Caputo.



Nei giorni prima del match, l'attaccante blucerchiato aveva subito una forte botta al piede, e si era diffusa la voce di una rottura del mignolo del piede per la punta ex Sassuolo. In realtà, la società doriana aveva provato a minimizzare l'accaduto, per non mettere in allarme la tifoseria. Mercoledì Caputo era stato tenuto a riposo, e giovedì si era allenato con le scarpe da ginnastica per non fornire indicazioni. Venerdì, a seguito di un piccolo miglioramento, gli è stata fatta un'infiltrazione per essere in grado di giocare sabato. A quel punto, il calciatore ha stretto i denti ed è sceso in campo per la partita più importante della stagione.