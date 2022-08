E' notizia di oggi l'interesse dellaper il difensore dellaDaniele. Il giocatore ha mercato, piace anche in Turchia, con ilche sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per il calciatore, ma la volontà dell'ex Cagliari sarebbe quella di rimanere in Serie A, dove lo seguono l'e soprattutto i blucerchiati.Il nodo, scrive Sampnews24.com, è rappresentato dall'elevatodi Rugani. Il centrale percepisce uno stipendio da circaa stagione, e ha un contratto sino al 2023. E' una cifra assolutamente inavvicinabile per il Doria, e per concludere l'operazione servirebbe uno, che dovrebbe pagare parte dell'ingaggio del calciatore per permettere il trasferimento in prestito.