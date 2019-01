Walter Sabatini torna operativo. La buona notizia in questo inizio gennaio, al di là del calciomercato, riguarda le condizioni di salute del Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria, pronto a riprendere in mano il suo lavoro dopo i gravi problemi respiratori patiti ad inizio settembre. Sono stati mesi duri per il dirigente, che però adesso sembra tornato alla normalità. Anche se Sabatini sarà chiamato ad una 'rinuncia' difficile per uno come lui, ma decisamente salutare: le sigarette. "Hanno vinto i medici, per ora con il fumo ho sospeso i rapporti, vediamo" ha scherzato l'ex Roma e Inter.



Ieri Sabatini è arrivato a Genova, dove rimarrà sino alla fine della settimana. Soggiornerà in hotel, osserverà la squadra sul campo e parlerà di mercato. Un primo summit è già andato in scena ieri, un altro è atteso per domani, quando a Genova arriverà Ferrero. "Sto bene, il peggio è passato, non posso esprimermi in via definitiva ma mi sento bene e sono contento di essere qui" ha aggiunto a Il Secolo XIX. "Sono stati mesi pesanti sia in ospedale che a casa e di sicuro mi mancava il lavoro sul campo. Di mercato per ora non chiedetemi - conclude - avremo modo di parlarne nei prossimi giorni".