Un paio di dubbi di formazione per la gara con la Lazio Marco Giampaolo se li porterà probabilmente sino a domani, quando il tecnico della Sampdoria dovrà comunicare le sue scelte alla squadra. In ballottaggio ci sono Saponara con Gaston Ramirez e Gregoire Defrel e Gianluca Caprari.



Attualmente, dopo la buona prestazione offerta in Coppa Italia con la Spal, in vantaggio sulla trequarti c'è Riccardo Saponara. Dopo un ottimo inizio di stagione i problemi fisici avevano temporaneamente condizionato il suo impiego, ma ora l'ex Fiorentina sembra pronto a riprendere posto nell'undici iniziale di mister Giampaolo. Il dubbio è legato alla maggiore fisicità di Ramirez, che potrebbe essere utile nella sfida ai biancocelesti, ma la sensazione è che alla fine la spunterà Saponara.



In avanti anche Defrel ha pienamente recuperato dagli acciacchi delle scorse partite: il francese, in gol in Coppa, potrebbe partire titolare a scapito di Caprari che lo aveva sostituito - bene - in occasione di Samp-Bologna. Caprari potrebbe rappresentare un'alternativa pure sulla trequarti, anche se Giampaolo lo ritiene una scelta più offensiva, quasi un attaccante aggiunto.