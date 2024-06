Sampdoria, se Accardi dice no c'è Ribalta

AFP via Getty Images

Come noto, sono ore decisive in casache sta lavorando per configurare il prossimo organigramma e l'area tecnica in vista della stagione 2024/2025. L'attuale direttore sportivo Andrea Mancini dovrebbe rimanere in carica, a giorni dovrebbe essere infatti definito il prolungamento del suo contratto, in scadenza a fine mese. Per il ds si parla di rinnovo, ma il presidente Matteo Manfredi vorrebbe affiancargli una figura di esperienza, visto anche il compito complesso che attende la Samp, ossia costruire una squadra capace di lottare per la promozione diretta, pur con una sessione di mercato ancora bloccata. Il nome forte in queste ore è quello di Pietro Accardi, se questa pista non dovesse concretizzarsi, la Samp potrebbe virare su Javier

Il Doria da giorni sta tenendo incontri e sviluppando riflessioni sui candidati. Nelle scorse settimane Manfredi, Molango e Messina hanno parlato con tutti i possibili dirigenti, vedendo pure Ribalta. Si era trattato di un, conoscitivo, a cui la Samp non aveva dato seguito con proposte ufficiali virando su Accardi. Adesso i blucerchiati sono in attesa di una risposta - attesa nelle prossime ore - dal dirigente dell'Empoli. In caso di fumata nera però il nome di Ribalta potrebbe tornare d'attualità.L'ex Olympique Marsiglia, con un passato anche tra Juventus, Parma, Zenit e Manchester United, è libero dopo l'esperienza in Francia e attualmente sembrerebbe in vantaggio rispetto agli altri nomi circolati, ossia Giovanniex Sassuolo e Claudio, ds della Juventus Next Gen. Se Accardi dovesse dire 'no' alla proposta della Samp, Ribalta potrebbe tornare d'attualità, con la Samp che proverebbe a riallacciare i contatti per capire la sua eventuale disponibilità.