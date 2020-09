Fabiopotrebbe ravvivare il mercato in uscita della. L'esterno blucerchiato, che Ranieri utilizza sia come quarto di centrocampo che come terzino, seguito dal Parma e dal Verona è a un passo dall'Atalanta. Nel caso in cui la trattativa per l'ex Chievo si concretizzasse però il Doria si vedrebbe costretto a cercare un vice Bereszynski, anche considerando le numerose difficoltà evidenziate dal polacco in questo avvio di stagione.La decisione in merito all'eventuale innesto di un difensore spetterebbe a Ranieri. Secondo Il Secolo XIX il nome sul taccuno di Osti e Ferrero sarebbe quello di Salvador, terzino destro spagnolo classe 1998 di proprietà dello. Il giocatore ex Gimnastic è entrato da tempo nel mirino della Samp, che potrebbe riprendere i contatti in caso di valutazioni positive da parte della dirigenza.