Lo scouting della Sampdoria sta iniziando ad appuntare alcuni nomi in vista della prossima stagione. Gli uomini mercato blucerchiati seguono calciatori da ogni campionato emergente d'Europa, ma non hanno dimenticato neppure la Serie C. In particolare, da Corte Lambruschini starebbero monitorando un giovane centrocampista di proprietà del Sudtirol.



Secondo Tuttoc.com si tratterebbe dello svedese Nermin Karic, centrale classe 1999 portato in Italia, un po' a sorpresa, proprio dagli storici rivali cittadini del Genoa, che lo hanno cresciuto nella loro Primavera dopo averlo prelevato dagli scandinavi del Sylvia. Karic in questa stagione ha racimolato 22 presenze condite da 3 gol e 2 assist in Serie C.