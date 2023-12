La situazioni infortunati in casa Sampdoria continua ad essere drammatica. Dal club blucerchiato da tempo trapelava la speranza di recuperare Estanis Pedrola e Leonardo Benedetti, inizialmente si parlava di un rientro dei due giocatori già per la partita con lo Spezia, ma i tempi si sono dilatati.



Secondo Il Secolo XIX lo spagnolo, rientrato in gruppo lunedì e martedì, nelle ultime ore ha rallentato il suo recupero. Ieri si è allenato in palestra, il percorso di recupero agonistico non è completato, lo staff della Samp non vuole rischiare dopo la ricaduta con il Catanzaro,e il suo rientro sarebbe slittato a dopo il Lecco. Idem Benedetti, al lavoro sì sul campo, ma sempre con programmi personalizzati. Anche per lui, il ritorno non è ancora imminente.