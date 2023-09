Come noto, la Sampdoria è alla disperata ricerca di una punta, e sta guardando con attenzione al mercato degli svincolati. Nella lista dei giocatori liberi, in questo momento, c'è anche Antony Modeste, senza contratto dopo l'ultima stagione al Borussia Dortmund.



Il francese classe 1988 è senza contratto, la Samp sta valutando anche il suo profilo per rinforzare l'attacco dopo le 2 reti dello scorso anno in Bundesliga, ma ci sono altre società sul giocatore, in particolare turche. Quello di Modeste però non è l'unico nome sul taccuino blucerchiato: la Samp continua a monitorare anche Stefano Okaka, svincolato, seguito dal Bari e da altre società europee. La Samp però per Okaka ha particolare appeal, scrive Il Secolo XIX.