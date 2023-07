Una delle suggestioni di inizio estate, per la Sampdoria, riguardava il possibile ritorno in blucerchiato di Roberto Soriano. L'ex Bologna, cresciuto nella Samp e lanciato proprio dal club doriano, è svincolato dopo l'esperienza in rossoblù e l'idea era quella di riportarlo a Bogliasco. Ad accrescere la suggestione c'è anche il legame tra Soriano e Genova, testimoniato dal fatto che il calciatore classe 1991 in questi giorni si sta allenando a Lavagna, in Liguria.



Il possibile ritorno di Soriano però è molto complesso: il centrocampo è il reparto con maggiore abbondanza, e soprattutto il suo ingaggio non è compatibile con i parametri della Samp. C'è poi un altro problema, ossia il pressing del Bologna, scrive Il Secolo XIX. I contatti sono costanti con il club emiliano, e da un momento all'altro potrebbe esserci l'accelerata definitiva per un nuovo contratto con la società di Saputo.