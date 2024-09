Sampdoria, Sottil rivitalizza Kasami?

Rimasto ai margini con Andrea Pirlo, Pajtimpotrebbe tornare cruciale nelladi mister Sottil. Il centrocampista svizzero ha vissuto un'avventura altalenante a Genova nelle ultime due stagioni. Arrivato a campionato iniziato da svincolato, l'ex Palermo si era subito imposto come uno dei perni della formazione allenata dal Campione del Mondo. Kasami si era rivelato immediatamente giocatore di assoluto spessore, salvo poi evidenziare alcune intemperanze caratteriali (l'espulsione con la Feralpi ne è un esempio) e una flessione nel finire di stagione. Qualche acciacco fisico inoltre lo aveva portato indietro nelle rotazioni doriane, sino alla panchina di Palermo, nel primo turno dei playoff.

Da quel giorno, Kasami aveva mostrato un po' di, e quello che pareva un idillio si è tramutato in una situazione da gestire con attenzione. Sspifferi dallo spogliatoio parlavano di incomprensioni con Pirlo, tanto è vero che in queste prime partite il classe '92 ha totalizzato soltanto un minuto, nel finale con la Salernitana. Adesso però, con Sottil, Kasami potrebbe ridiventare protagonista. Già ieri, nell'amichevole con il Ligorna, il centrocampista èL'allenatore lo ha utilizzato, ha dimostrato di vederlo, e quindi il numero 14 punta ad un grande rientro nella formazione titolare. Tra l'altro, in alcuni frangenti Kasami ha anche vestito la fascia da capitano della Sampdoria.