Sampdoria, assalto Napoli per Leoni: ecco da quanto parte l'asta e i club interessati

Getty Images

Da settimane il nome di Giovanniè sulla bocca dei tifosi dellae sui media. Il calciomercato infatti si è accorto di questo difensore classe 2006, già capace di convincere un allenatore come Andrea Pirlo e di guadagnarsi un posto di primo piano in un club importante come quello blucerchiato. Il centrale diciassettenne, arrivato a gennaio in prestito dal, ha impressionato da subito tutti con prestazioni di assoluto spessore e personalità. Anche il Doria si è convinto della bontà dell'investimento tanto è vero che un paio di settimane fa ha versato 1,5 milioni ai veneti per prelevare l'intero cartellino di Leoni, e ieri ha annunciato di aver prolungato il contratto del ragazzo sino al 2027.

Le squadre interessate sono note da tempo: la prima a muoversi era stata il, che lo aveva visionato dal vivo, seguito dalla, poi dall(che potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita) e da ultimo il. Il club partenopeo secondo Primocanale proprio in queste ore avrebbe effettuato un nuovo tentativo per Leoni. Gli azzurri sarebbero disposti ad acquistarlo subito, per poi lasciarlo un'altra stagione a Genova, condizione questa particolarmente importante per la Samp.Su Leoni va registrato anche l'interesse di alcune compagini estere come Tottenham e Monaco. La speranza doriana è che possa innescarsi una vera e propria asta per Leoni. La cifra di partenza? Si comincia da almenodi euro, questa la quotazione che fanno i blucerchiati del loro gioiellino.