Il capitano e portiere della Sampdoria Emil Audero, nonostante le difficoltà blucerchiate e l'ultimo posto in classifica, sta disputando una stagione di altissimo livello. Il numero uno doriano, che a gennaio ha scelto di rimanere a Genova a dispetto di alcuni movimenti dalla Premier League, potrebbe però diventare un nome chiacchierato a giugno. Nel capoluogo ligure, ad esempio, in queste ore ha iniziato a circolare il nome dell'Inter.



Per il momento, Audero non sarebbe ancora un obiettivo primario della dirigenza nerazzurra, e non ci sarebbero stati contatti tra le società. Però i vertici della società milanese starebbero valutando anche il profilo del calciatore scuola Juventus come vice Onana. Audero, classe 1997, interessa perché potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose, soprattutto in caso di retrocessione della Samp, e perché pur essendo relativamente giovane ha già alle spalle cinque campionati di Serie A da titolare. Il suo profilo rientra pienamente nella rosa di nomi che l'Inter sta sfogliando in vista di giugno.