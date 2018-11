La voce della Sampdoria interessata a Zlatan Ibrahimovic è detonata all'improvviso ieri a Genova. Ovviamente per tutta la giornata gran parte dell'ambiente blucerchiato ha discusso a lungo dell'indiscrerzione, perchè il nome è uno di quelli 'pesanti', che non possono lasciare indifferenti.



In molti hanno ritenuto la notizia poco credibile, altrettanti invece hanno attribuito l'idea all'avvocato Antonio Romei, dato che in passato il braccio destro di Ferrero aveva trattato calciatori come Eto'o e Sneijder. Puntuale è arrivata anche la smentita dello stesso Romei: "Non mi risulta che nessuno abbia incontrato Raiola" ha detto a Il Secolo XIX. "Non c'è trattativa, è fantacalcio. Concentriamoci sul derby". Secondo il quotidiano, il centravanti svedese resta sempre fortemente nell'orbita Milan.