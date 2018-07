Il West Ham continua a giocare al rialzo con la Sampdoria per Obiang e chiede 11 milioni, dopo che i blucerchiati erano stati a un passo dalla chiusura. Ferrero si sta spazientendo, ma la trattativa prosegue. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana viene seguito anche il classe ’98 Ronaldo Vieira del Leeds. Per la difesa Tonelli resta il primo obiettivo, però il Napoli lo valuta 8 milioni: gli azzurri ne chiedono 12 per Chiriches, che si allontana. In uscita dai blucerchiati Silvestre vicino all'Empoli insieme a Capezzi.