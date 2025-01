Sampdoria, un ex Milan per la difesa. Seguiti anche Barba e Bonifazi

Getty Images

Gli infortuni di Romagnoli, Ferrari e Bereszynski hanno comportato per laun'importante emergenza in difesa. I blucerchiati, a gennaio, dovranno intervenire sul mercato per prelevare un paio di rinforzi da consegnare a mister Semplici. Accardi ha parecchi nomi sul taccuino, a partire da Caldirola , ma quello del centrale del Monza non è l'unico profilo monitorato dal Doria.Secondo Il Secolo XIX ad esempio nel mirino della Samp sarebbe finito anche un ex, ossia Simon. Il centrale danese, classe 1989, attualmente è svincolato dopo aver terminato il suo contratto con i rossoneri. Alla Samp però piace anche Federico Barba, 31 anni di proprietà del Como, che ha lavorato con Accardi ad Empoli, e pure Kevin Bonifazi. Nato nel 1996, un passato a Bologna, Bonifazi oggi gioca a Lecce, dove però è arrivato in prestito proprio dai rossoblù e subito infortunato. L'ex Udinese e Frosinone è appena rientrato, ha disputato i primi 6 minuti stagionali lo scorso 30 dicembre, nel posticipo con il Como.

La Samp però è vicina anche all'innesto di Francesco, 22enne centrale della Juve Stabia. Nei prossimi giorni la società blucerchiata potrebbe perfezionare il trasferimento del calciatore alla corte di mister Semplici.