Sampdoria, affari con il Monza: Valoti vicino e piace Caldirola

Getty Images

La, a gennaio, sarà interessata da una vera e propria rivoluzione di mercato: partiranno tanti elementi, probabilmente almeno una decina, e altrettanti dovranno arrivare a Bogliasco per rinforzare la rosa a disposizione di mister Semplici. I blucerchiati dovranno intervenire in ogni reparto, compresi difesa e centrocampo, e da tempo a Genova si parla di alcuni calciatori entrati nel mirino di Accardi. In particolare, gli occhi doriani si sarebbero posati su alcuni elementi delUno è Mattia, centrocampista classe 1993 finito ai margini della formazione brianzola ma grande protagonista nella scorsa Serie B, con 10 gol segnati vestendo la maglia del Pisa. Il calciatore era già stato vicino in estate, quando poi però il Doria aveva virato su Silvestri investendo le ultime risorse del mercato per il portiere, come richiesto dall'allora tecnico Sottil. Valoti piace ad Accardi e a Semplici, che ha già lavorato con lui alla Spal, e secondo Il Secolo XIX ci sarebbero

Sempre nel Monza gioca anche un possibile rinforzo per la difesa. Tra i centrali seguiti dal Doria infatti c'è anche Luca. Il trentatrenne aveva iniziato la stagione da titolare, ma adesso è uscito un po' dalle rotazioni e sarebbe monitorato dalla Samp come eventuale innesto in un reparto che ha perso Romagnoli per tutta la stagione, e che vedrà rientrare tra i disponibili soltanto a fine febbraio Bereszynski.