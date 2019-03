La Sampdoria si ritroverà dopodomani, mercoledì, alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco. Quella che si vedrà al Mugnaini sarà una formazione 'decimata' però, perchè i blucerchiati dovranno fare i conti con tantissime assenze. Nessun problema di infortuni, però, anche se Saponara e Ramirez probabilmente torneranno a disposizione dopo qualche giorno, mentre Barreto e Caprari restano lungodegenti. La motivazione delle tante indisponibilità in casa Samp è decisamente più piacevole, e non potrà che fare piacere a mister Giampaolo. Anche perchè le 'assenze' sono pure merito suo.



Saranno ben undici i calciatori blucerchiati che non potranno rispondere presente alla prima convocazione settimanale. Praticamente una squadra. Si tratta di indisponibilità più che giustificate, perchè i giocatori saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Non ci saranno due portieri, ossia Audero (impegnato con l'Under 21 azzurra) e Belec chiamato dalla Slovenia. Poi tre difensori, ossia Bereszynski Andersen e Colley (rispettivamente con Polonia, Danimarca e Gambia), ben cinque centrocampisti (Praet con il Belgio, Ekdal con la Svezia, Linetty con la Polonia, Jankto con la Repubblica Ceca e Vieira con l'Under 21 inglese) e un solo attaccante. Indovinate di chi si tratta? Domanda scontata, parliamo di Fabio Quagliarella, impegnato con l'Italia di mister Mancini. Per la verità, la Samp avrebbe potuto 'completare' un ipotetico 3-5-2 tutto di Nazionali utilizzando un altro attaccante di proprietà blucerchiata, ma attualmente in prestito al Fortuna Dusseldorf. Si tratta ovviamente di Dawid Kownacki, che era stato nuovamente chiamato dalla Polonia dopo la doppietta messa a segno contro lo Schalke. Nella gara successiva contro l'Eintracht però il centravanti è stato costretto ad uscire per un infortunio, e il problema fisico gli ha impedito di rispondere alla chiamata del C.T. ​Brzęczek.