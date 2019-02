Luca Vialli era attesissimo a Milano ieri. Un po' per la consegna del premio de La Gazzetta dello Sport, un po' perchè tutti si aspettavano qualche dichiarazione relativa alla voce dell'interesse per la Sampdoria. La domanda ovviamente c'è stata, e l'ex bomber ha cercato di uscirne con eleganza. Prima ha usato la tattica del "Non posso rispondere, ogni affermazione potrebbe essere usata contro di me", poi ha ribadito il concetto con un "A volte mi sembra la trama di un film e scopro dettagli che non conoscevo nemmeno io. C'è già l'organigramma? Allora fatemi sapere quando devo venire a Genova". Quando gli viene chiesto se invece Romei lo ha visto, Vialli fa finta di cucirsi la bocca con ago e filo. E il tam tam mediatico può scatenarsi. Interessante invece l'ultima dichiarazione, un diplomatico "Il presidente della Sampdoria è Ferrero, la società sta bene dal punto di vista economico, la squadra sta facendo bene. Sono affari suoi scegliere e decidere se e quando vuole fare cosa".



Quella dipinta con l'ultima frase rappresenterebbe in soldoni anche lo stato attuale della trattativa, che secondo Il Secolo XIX esiste ed è concreta. Secondo il quotidiano, è nota sia la volontà di Vialli di tornare alla Sampdoria sia quella di Ferrero di cedere, alle sue condizioni logicamente, anche perchè in caso contrario alcuni incontri non ci sarebbero stati, e altri non sarebbero stati nemmeno fissati. Ieri oltretutto il patron doriano era atteso nella Sala Buzzati a Milano dove si è svolto l'evento, ma il Viperetta non si è presentato. Ufficialmente perchè era in ritardo, ed avrebbe quindi preferito dirigersi verso la Lega Calcio, più probabile invece che il numero uno di Corte Lambruschini abbia scelto di evitare il clamore di un incontro con Vialli. Nessuno dei vecchi compagni di squadra dell'ex numero 9 blucerchiato si è lasciato sfuggire dichiarazioni sulla cessione. Né Mancini, né Vierchowod, né Lanna e Lombardo. Ma i discorsi tra le parti procederebbero da mesi, e sarebbero arrivati ad una fase di impasse: c'è una divergenza di vedute su alcuni aspetti, mentre la richiesta di Ferrero rimarrebbe ancorata sui 140 milioni di euro. In tutto questo, attenzione anche alla possibilità che altri gruppi possano cercare di inserirsi superando York Capital.



Anche Vialli attende, deve dare una risposta a Gravina e a Mancini. La risposta al quesito è sibillina: "Quando darò una risposta? Presto. Quanto presto? Presto può essere un minuto, o di più". Proprio Mancini poi ieri lo aspettava per pranzo, ma pare che Vialli non sia andato, presentandosi solo alla cena serale. Qualcuno dice che sia tornato in albergo per riprendersi dalla giornata, altri invece sostengono che avesse la giornata impegnata sino alle 17 con incontri vari. E chissà che non si sia parlato di Samp...