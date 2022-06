Le parole di Marco Lanna aprono degli importanti spiragli di mercato in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato, parlando dei rinnovi di tre pedine piuttosto importante dello scacchiere genovese, ossia Fabio Quagliarella, Albin Ekdal e Tomas Rincon, Il numero uno di Corte Lambruschini ha dichiarato: "Si tratta di tre giocatori con cui ci siederemo a un tavolo e vedremo cosa fare. Naturalmente, anche Giampaolo avrà potere in merito".



Le dichiarazioni di fatto confermano quelle che sono le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. La Samp è intenzionata a prolungare i contratti dei tre giocatori, tutti in scadenza nel mese di giugno, e di fatto l'accordo è sempre più vicino. Presumibilmente, i due centrocampisti e l'attaccante firmeranno un accordo annuale.