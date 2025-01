Sampdoria, vicinissimo Valoti e spunta Bandinelli. Linetty...

Getty Images

Lavuole partire in maniera decisa nei primi giorni di calciomercato. Per questo motivo i blucerchiati sono già al lavoro sul calciomercato, per dare il via a quella famosa rivoluzione che si spera possa invertire il trend avuto sino ad oggi. Il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Mattia, attualmente in forza alIl centrocampista era già stato ad un passo in estate, poi la Samp aveva virato su un profilo completamente diverso, ossia Silvestri. Adesso i blucerchiati sono tornati con decisione sul profilo dell'ex Pisa, che da tre anni segna 10 o più reti in cadetteria: 11 con la Spal, 10 con il Monza e 10 anche con i nerazzurri nel 2023-2024. Il calciatore classe 1993 conosce bene Semplici, avevano lavorato insieme proprio a Ferrara. L'accordo è vicino, al Monza è fuori dal progetto, e il Doria propone un

L'altro nome circolato per il centrocampo doriano è quello di Filippo, attualmente in forza allo. Sarà un'operazione piuttosto complessa però: il calciatore, fiorentino, è già stato alle dipendenze di Accardi ad Empoli ed era stato cresciuto da Semplici nelle giovanili della Fiorentina, ma attualmente è uno dei giocatori più importanti dello Spezia lanciato verso la Serie A, sebbene non sia titolarissimo.Il Secolo XIX fa poi il nome di Karol, in scadenza di contratto con ile accostato da tempo alla Samp. Il polacco vorrebbe tornare a Genova, è rimasto legato all'ambiente e un suo ritorno sarebbe accolto molto positivamente. Il problema è l'ingaggio: l'ex Lech dovrebbe abbassarlo sensibilmente per rientrare nei parametri doriani.