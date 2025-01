Sampdoria, il Cagliari propone Lapadula, ecco per chi. Petagna e Cerri...

Getty Images

Porte girevoli in casaanche per quanto riguarda l'attacco. Il reparto avanzato, che in estate si riteneva 'coperto' grazie agli innesti di Coda e Tutino, in realtà ha dimostrato qualche difficoltà di troppo e per questo motivo il direttore Accardi si sta guardando intorno, alla ricerca di un profilo in grado di apportare quelle caratteristiche che mancano oggi alla Samp di Semplici. Al Doria serve un centravanti di peso, come ad esempio AndreaLa punta finita ai margini delintriga la Samp, anche perché era stato proprio Semplici ad esaltarlo con la Spal. Oltre a Petagna, nel mirino doriano cè anche Alberto, classe 1996. L'ex Cagliari, oggi al Como, ha lavorato sia con il mister che con Accardi, ed entrambi lo conoscono piuttosto bene. Sul taccuino doriano attualmente ci sono anche Antonio Raimondo (2004) attualmente in prestito dal Bologna al Venezia, e sempre del Venezia anche Christian Gytkjaer, che però interessa anche alla Cremonese.

Secondo Il Secolo XIX, alla Samp è stato accostato anche Brunori. Sull'attaccante del Palermo c'è il, che metterebbe sul piatto Lapadula. Lo stessoè stato accostato alla Samp, magari nell'ambito di uno scambio con due calciatori in uscita da Bogliasco,I rossoblù potrebbero proporre uno scambio ai blucerchiati. In uscita dalla Samp c'è sempre Antonino La Gumina, che interessa al Bari. Il problema è che il giocatore ha ancora un contratto biennale con il Doria.