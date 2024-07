San Siro, Sala fa chiarezza: "Risposta entro 2/3 mesi, Inter e Milan sono interessate alla ristrutturazione"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

Il sindaco di Milanoritorna sulla questione relativa allo stadio San Siro e all’impianto che ospiterà in futuro le gare casalinghe di Milan e Inter. Dopo l’incontro avvenuto a Palazzro Marino (con protagonisti il patron rossonero Gerry Cardinale, il presidente del club di Via Aldo Rossi Paolo Scaroni e l’amministratore delegato corporate dell’Inter Alessandro Antonello), non è filtrata alcuna novità sul futuro di San Siro.presentato nelle scorse settimane, ma i tempi per una risposta definitiva tendono ad allungarsi sempre più. E così, per provare a mettere chiarezza sulla situazione, il primo cittadino meneghinoha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Consiglio metropolitano.

“Se questa operazione si farà, lo si capirà nei prossimi 2/3 mesi, non di più. Credo che le società siano interessate certamente all’opzione di ristrutturare San Siro, anche se al momento non ci sono novità. Inter e Milan stanno continuando a esaminare anche le altre possibilità che hanno”.