Sanremo 2025, per chi tifano i cantanti

E se l'Ariston si colorasse... d'azzurro?! O magari di giallorosso. E perché non di rossonero. Servirebbero tre palchi per assegnare lo scudetto nell'edizione 2025 del Festival di Sanremo. Sì, perché in questo caso non esistono spareggi.; l'Italia spaccata in tre, una squadra per ogni parte geografica. Ma occhio ai derby: dall'altra parte del Tevere ci sono Achille Lauro e Giorgia, Rose Villain ha dedicato una canzone all'Inter; sono 3 gli juventini in gara, pronti a sfidare Wlly Peyote grande tifoso del Torino. Arbitro super partes Carlo Conti, nuovo presentatore - anche Direttore artistico - del Festival e grande tifoso della Fiorentina.

Achille Lauro - LazioBresh - GenoaBrunori Sas - JuventusClara - Non è tifosaComa_Cose - Non sono tifosiElodie - RomaEmis Killa - MilanFedez - Non è tifosoFrancesca Michielin - JuventusFrancesco Gabbani -JuventusGaia - Non è tifosaGiorgia - LazioIrama - MilanJoan Thiele - Non è tifosaLucio Corsi - Non è tifosoMarcella Bella - Non è tifosaMassimo Ranieri - NapoliModà - NapoliNoemi - RomaOlly - SampdoriaRkomi - MilanRocco Hunt - NapoliRose Villain - InterSara Toscano - Non è tifosaSerena Brancale - Non è tifosa

Shablo con Gué, Joshua e Tormento - MilanSimone Cristicchi - RomaThe Kolors - NapoliTony Effe - RomaWillie Peyote - Torino