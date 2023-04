Maurizio Sarri non ci va leggero, e al fischio finale diparla addirittura di ospiti all'Olimpico. Poi l'aggiunta:"In campionato siamo una squadra continua, le battute d'arresto l'abbiamo avute in Europa - ha proseguito Sarri -."L'atteggiamento dei giocatori, la continuità trovata in allenamento sta venendo fuori in partitaLa squadra ha una consapevolezza diversa, è sempre dentro la partita e questo mi fa piacere" ha concluso Sarri.