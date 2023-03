Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli: "Nelle ultime 3 partite abbiamo usato 21 giocatori, poi dicono che Sarri non cambia... Accadeva a Napoli ma guardate che panchina ha ora rispetto a quella che aveva quando c'ero io".



TRIONFO - "Questa vittoria? Significa 3 punti importanti, presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. Venire a vincere qui sono punti importantissimi. La squadra ha fatto una partita di grande livello per intensità, applicazione. Questa squadra può fare tecnicamente anche qualcosa di meglio".



LA PARTITA - "Il problema non è mai stata la singola partita: ogni tanto questo genere di partita lo spariamo. Il nostro problema è trovarla con continuità. Rispetto all'anno scorso i difetti si sono limitati, ci capita raramente di arrivare scarichi a qualche partita. Speriamo di aver preso la strada giusta. Hanno fatto benissimo anche Pedro e Cancellieri quando sono entrati, per gli esterni oggi era una partita di sacrificio per il palleggio del Napoli. Lo hanno fatto e per l'allenatore questi sono motivi di soddisfazione"



CLASSIFICA - "Cosa mi fa pensare vedere la Lazio seconda? Che è ora di andare a letto perché martedì giochiamo in coppa e ci teniamo. Inutile guardare la classifica in questo momento".



SPALLETTI - "Dopo questa stagione se Spalletti arriva dove sicuramente arriva diventerà il re. Vincere è bello da tutte le parti ma vincere qui è qualcosa di particolare. Sono contento per Luciano che si toglierà questa soddisfazione".