Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato anche in conferenza stampa al termine della sconfitta contro l'Atalanta: "Non abbiamo sofferto nel primo tempo, era normale, conosciamo bene l'Atalanta che mette in difficoltà tutti per le qualità che ha, ma noi siamo stati in partita, Defrel ha sbagliato sulla porta, non siamo crollati".



RIPRESA- "Nel secondo tempo la sensazione era che il gol stava arrivando, mi dispiace per il risultato, non lo meritavamo".



TURNOVER- "Non era turnover, dopo Roma avevo dato continuità a chi ha giocato, chi ha giocato ha fatto bene, anche da fuori".



POCHI PUNTI- "C'era un episodio molto più che dubbio a nostro favore. I punti sono meno di quello che meritavamo, non mi spavento, la squadra c'è e i ragazzi hanno dimostrato un valore importante anche a livello caratteriale, non siamo troppo sereni, ci manca qualche punto".